Пошкоджено майже 1800 будівель: як виглядає Хмельниччина після ракетного удару росії (репортаж)

Люди самотужки намагаються ліквідувати наслідки атаки

Росіяни в ніч проти 25 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. На Хмельниччині постраждали 1760 житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі у холод латають дахи та вікна, щоб якось вижити далі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Славуті, у селах Крупець та Стригани Шепетівського району Хмельницької області. Ці населені пункти найбільше постраждали від російського удару минулої ночі.

У багатоповерхівках повибивало шибки у вікнах, а в деяких приватних будинках і зовсім повилітали віконні рами. Через сильну вибухову хвилю погнуло паркани і розірвало дахи.

Місцеві жителі забили вікна та дахи фанерою і затягнули плівкою. Деякі відшукали листи шиферу і намагаються самотужки перекрити дах, щоб він не протікав.

Усередині будинків посипалася штукатурка, а зовні стіни поцятковані осколками. А деякі будівлі взагалі втратили частину даху та стін — їх легким ремонтом не врятувати та, швидше за все, доведеться зносити такі будинки.

Жителі сіл на Хмельниччині досі не оговталися після нічного удару окупантів. Вони докладають максимум зусиль, щоби ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти, ймовірно, цілилися до Хмельницькій АЕС. У Великій Британії різко відреагували на такі дії росіян і звернулися до світової спільноти.