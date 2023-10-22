На Київ летіли російські ударні БПЛА, було чути вибухи: подробиці

Повідомляється про загрозу БПЛА

У Києві та області оголошено повітряну тривогу, а на лівому березі повідомляли про вибухи. Швидше за все йдеться про роботу ППО.

Як поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ, для Київської області, включаючи і саму столицю, існує загроза застосування ударних безпілотників. При цьому також примітно те, що вечірня тривога була оголошена лише для столичного регіону.

При цьому начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що роботу ППО зафіксовано у безпосередній близькості до Києва, а тому закликав усіх городян пройти в укриття чи інші безпечні місця.

За даними місцевих telegram-каналів, вибух було чутно неподалік міста на лівому березі Дніпра, але загроза БПЛА зберігається і для правобережних районів Києва. Зокрема повідомляється, що до них належать Деснянський та Святошинський райони.

Карта повітряних тривог

Крім того, у мережі вже з’явилися фото збитого неподалік Києва дрону.

UPD: о 23:01 у місті та області дали відбій повітряної тривоги

Як повідомлялося раніше, увечері 21 жовтня росіяни ракетою вдарили по терміналу "Нової пошти" у Харківській області, через що там загинуло шість співробітників компанії, а ще 16 отримали поранення.