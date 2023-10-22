На Киев летят российские ударные БПЛА, слышны взрывы: подробности

Сообщается об угрозе БПЛА

В Киеве и области объявлена воздушная тревога, а на левом берегу сообщали о взрывах. Скорее всего речь идет о работе ПВО.

Как проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, для Киевской области, включая и саму столицу существует угроза применения ударных беспилотников. При этом примечательно также то, что вечерняя тревога была объявлена лишь для столичного региона.

При этом начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что работа ПВО зафиксирована в непосредственной близости к Киеву, а потому призвал всех горожан проследовать в укрытия или другие безопасные места.

Согласно данным местных telegram-каналов, взрыв был слышен в неподалеку от города на левом берегу Днепра, но угроза БПЛА сохраняется и для правобережных районов Киева. В частности сообщается, что к таковым относятся Деснянский и Святошинский районы.

Карта воздушных тревог

Кроме того, в сети уже появились фото сбитого неподалеку от Киева дрона.

Как сообщалось ранее, вечером 21 октября россияне ракетой ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, из-за чего там погибло шесть сотрудников компании, а еще 16 получили ранения.