Россияне ударили ракетой по "Новой почте" на Харьковщине: есть погибшие, много раненных (видео)

Известно о не менее 14 пострадавших

Российские оккупанты продолжают обстрелы Харьковского района и вечером 21 октября нанесли удар по гражданскому объекту.

Как сообщил в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, российская ракета попала в терминал "Новой почты", где в этот момент находились гражданские люди. Известно о шести погибших и не менее 14 пострадавших.

"Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, идет спасательная операция", — написал он.

Зеленский добавил, что в конечном итоге россиянам придется ответить за их террор против мирных жителей Украины.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в настоящее время известно о том, что 6 человек погибли, а 14 получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Ликвидация последствий атаки продолжаются, все профильные службы работают на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, 18 октября россияне устроили обстрелы не только Запорожья, но также ударили по Днепру и Харькову. При этом в последнем после взрывов возникли перебои со светом.