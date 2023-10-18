Взрывы в Харькове после прилетов в Запорожье и Днепре: что известно

В Харькове начались проблемы со светом после атаки

После взрывов в Днепре и Запорожье российские оккупанты продолжают атаки по украинским городам и на сей раз под ударом оказались Харьков и Харьковская область. Уже известно о прилете.

Об этом в среду, 18 октября, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он обратился к гражданам с просьбой находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", — написал он.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщает, что в городе проблемы со светом после обстрелов. На месте уже работают соответствующие службы.

"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после прилета начали работу по стабилизации напряжения", — отметил городской глава.

Также, по его словам, прилет был, предварительно, по Индустриальному району города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Был прилет по жилому дому. В результате есть погибшие и пострадавшие.