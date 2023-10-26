Повреждено почти 1800 зданий: как выглядит Хмельнитчина после ракетного удара россии (репортаж)

Люди своими силами пытаются ликвидировать последствия атаки

Россияне в ночь на 25 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Хмельницкой области пострадали 1760 жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители в холод латают крыши и окна, чтобы как-то выжить дальше.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Славуте, в селах Крупец и Стриганы Шепетовского района Хмельницкой области. Эти населенные пункты больше всего пострадали от российского удара прошлой ночью.

В многоэтажках повыбивало стекла в окнах, а в некоторых частных домах и вовсе повылетали оконные рамы. Из-за сильной взрывной волны погнуло заборы и разорвало крыши.

Местные жители заколотили окна и крыши фанерой и затянули пленкой. Некоторые отыскали листы шифера и пытаются своими силами перекрыть крышу, чтобы она не протекала.

Внутри домов посыпалась штукатурка, а снаружи стены испещрены осколками. А некоторые здания и вовсе лишились части крыши и стен — их легким ремонтом не спасти и, скорее всего, придется сносить такие дома.

Жители сел в Хмельницкой области до сих пор не пришли в себя после ночного удара оккупантов. Они прилагают максимум усилий, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты, вероятно, целились в Хмельницкую АЭС. В Великобритании резко отреагировали на такие действия россиян и обратились к мировому сообществу.