"Главнокомандующий ВСУ о прорыве, необходимом для победы над россией": полный текст интервью Залужного изданию The Economist

Залужный признал, что "красивого прорыва, скорее всего, не будет"

В среду, 1 ноября, издание The Economist обнародовало обширную колонку авторства Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ходе российско-украинской войны. Впоследствии в журнале вышло и обширное интервью генерала, где он говорил как о преимуществах, так и о проблемах ВСУ на фронте. Важным тезисом также стало обсуждение прорыва, необходимого для победы над рф.

Пользователь портала "Друкарня" Mortis Æterna перевел разговор Залужного с журналистами The Economist, а "Телеграф" делится текстом с читателями.

"В течение пяти месяцев после начала контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. россия десять месяцев воевала вокруг Бахмута на востоке, "чтобы взять город размером шесть на шесть километров". Делясь своей первой комплексной оценкой кампании в интервью журналу The Economist На этой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сказал, что поле боя напоминает ему большой конфликт столетней давности: "Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик", — говорит он. Генерал делает вывод, что для выхода из тупика нужен мощный технологический скачок: "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Ход контрнаступления подорвал надежду Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и, таким образом, изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров. Это также подорвало предположение генерала Залужного, что он сможет остановить россию, обескровив ее войска. "Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибшими. В любой другой стране такие потери остановили бы войну". Но не в россии, где жизнь стоит дешево и где путин ориентируется на первую и вторую мировые войны, в которых россия потеряла десятки миллионов людей.

Армия украинского стандарта должна была продвигаться со скоростью 30 км в день, прорывая российские оборонные линии. "Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математику, которую мы делали [при планировании контрнаступления], то четыре месяца должно было хватить на то, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из Крыма и снова пошли туда и вернулись", — саркастически замечает генерал Залужный. Он наблюдал, как его войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, как его технику, поставленную с Запада, расстреливала русская артиллерия и беспилотники. Такая же история развернулась и на главном направлении наступления, на юге, где вновь созданные и неопытные бригады, несмотря на то, что были оснащены современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с проблемами.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач, поэтому в некоторых бригадах я "переместил" солдат", — рассказывает генерал Залужный. Когда эти изменения не принесли результата, командующий приказал своим подчиненным откопать книгу, которую он видел когда-то, будучи студентом военной академии в Украине. Она называлась "Прорыв укрепленных линий обороны". Она была опубликована в 1941 году советским генерал-майором П. С. Смирновым, анализировавшим битвы Первой мировой войны. "И еще до того, как я прочитал ее до средины, я понял, что это именно то место, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор как нас, так и наших врагов".

Этот тезис, по его словам, подтвердился, когда он побывал на линии фронта в Авдеевке, также на востоке, где россия недавно продвинулась на несколько сотен метров в несколько недель, опрокинув туда две свои армии. "На экранах наших мониторов в тот день, когда я был там, мы видели 140 российских машин, сгоревших в огне в течение четырех часов после того, как попали в зону досягаемости нашей артиллерии". Бежавших преследовали FPV-дроны, дистанционно управляемые и со взрывными зарядами, которые их операторы просто направляли во врага. Такая же картина разворачивается, когда украинские войска пытаются продвинуться вперед. Генерал Залужный описывает поле боя, на котором современные сенсоры могут обнаружить любую концентрацию сил, а современное высокоточное оружие может его уничтожить. "Простой факт заключрется в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и каким мы до сих пор убиваем друг друга", — говорит он.

На этот раз, однако, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание уже существующих технических решений, говорит он. В статье, написанной генералом Залужным для The Economist, а также в полноформатном эссе, которым он поделился с изданием, он призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и средств разминирования, в том числе новых робототехнических решений. "Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", — говорит генерал.

Западные союзники были слишком осторожны в поставке Украине своих новейших технологий и более мощного вооружения. Джо Байден, американский президент, в начале российского вторжения поставил задачу: не допустить поражения Украины и не втянуть Америку в конфронтацию с россией. Это означает, что поставляемое Западом вооружение было достаточным для поддержки Украины в войне, но недостаточным, чтобы позволить ей победить. Генерал Залужный не жалуется: "Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты".

Но, сдерживая поставки ракетных систем дальнего радиуса действия и танков, Запад позволил россии перегруппироваться и укрепить свою оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и Херсонщине на юге в конце 2022 года. "Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они прибыли только в этом году", — говорит он. Аналогично, истребители F-16, которые должны поступить в следующем году, сейчас менее полезны, предполагает генерал, отчасти потому, что россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может [поражать цели] дальше Днепра, предупреждает он.

Но задержка с поставками вооружений, хоть и вызывает разочарование, не является главной причиной затруднительного положения Украины, считает генерал Залужный. "Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами, — настаивает он. "Они неизбежно приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению". В то же время решающую роль будут играть технологии, утверждает он. Генерал увлечен недавними разговорами с Эриком Шмидтом, бывшим исполнительным директором Google, и отметил решающую роль беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут препятствовать их полету.

Оценка генерала Залужного отрезвляет: нет никаких признаков того, что революционный технологический прорыв, будь то беспилотники или радиоэлектронная борьба, не за горами. Да и технологии имеют свои пределы. Даже в Первой мировой войне появление танков в 1917 году было недостаточным для выхода из тупика на поле боя: потребовался целый набор технологий и более десятилетия тактических инноваций, чтобы осуществить немецкий блицкриг в мае 1940 года. Это означает, что Украина застряла в длительной войне, в которой, по его словам, у России есть преимущество. Тем не менее, он настаивает на том, что у Украины нет другого выбора, кроме как удерживать инициативу, продолжая наступать, даже если она продвигается всего на несколько метров в день.

Крым, по его мнению, остается самым уязвимым местом Путина. Это стержень его проекта восстановления империи, и его легитимность основана на том, что он вернул его в состав России. За последние несколько месяцев Украина перенесла войну на полуостров, который Путин аннексировал в 2014 году и остается критически важным для логистики его войны. "Он должен знать, что это часть Украины, и что эта война происходит именно там". 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Генерал Залужный отчаянно пытается не допустить, чтобы война "закрепилась" в окопах. "Наибольший риск изнурительной окопной войны состоит в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство", — говорит он. В Первую мировую войну мятежи вмешались до того, как технологии смогли изменить ситуацию. Четыре империи распались, а в России вспыхнула революция.

Крах украинского морального духа и западной поддержки — именно то, на что рассчитывает Путин. Генерал Залужный не сомневается, что продолжавшаяся война выгодна России — стране, население которой втрое больше, а экономика в десять раз больше украинской. "Давайте будем честными, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть – это наши люди", – говорит он. Пока, говорит генерал Залужный, ему хватает солдат. Но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее будет удерживать [необходимое количество]. "Нам нужно искать этот выход, нам нужно найти этот прах, быстро его освоить и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы столкнемся с тем, что у нас просто не хватит людей, чтобы воевать".