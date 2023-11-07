Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень висловив свою думку щодо статті Залужного

Після того як емоції вляглися давайте розглянемо кейс із тим, що в одного співробітника ОПУ, який курує міжнародкою, були публічні критичні слова в бік Головкома ЗСУ.

Якщо не хайпувати, а розбиратися, то основа проблема в тому, що чесніть Головкома може бути використана проти України — скептики можуть використати вірні тези, щоб під розповіді "А де гарантія що нові гроші і технології дадуть ефект?" просто взяти і порізати нам допомогу. Ось і все.

Тому як краще було б я не знаю.

Чи есе і інтервʼю Залужного потрібні? Так, безперечно, на мою субʼєктивну думку. Будь-яка якісна стратегія починається із якісного аналізу поточних справ. Тим паче що Головком ЗСУ не зупинився лише на констатації динаміки в війні, але і запропонував шляхи до вирішення проблеми позиційності.

Проте чи не використають проти нас чесність Головкома? — теж не виключено, на жаль. Ми зараз просто по лезу ножа ходимо в плані забезпечення підтримки на 2024 рік. І куди маятник колихнеться невідомо.

Тому вітаю вас в реальному світі. Тут трошки складніше.

Єдине що, звичайно краще ті чи інші моменти не озвучувати так публічно, даючи ґрунт різним недругам України поспекулювати на тему розриву між політичною і військовою компонентою. Якої немає, бо і Зеленський і Залужний хочуть перемоги.

Дякую за увагу.

Джерело: Facebook-сторінка Миколи Бєлєскова.