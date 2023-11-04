"Дуже дивно": у Зеленського різко висловились про статтю Залужного в The Economist

В ОП незрозуміли стратегічний задум цієї статті

Стаття головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного у журналі The Economist викликала великий резонанс в Україні та за кордоном. Не виключенням стала і реакція на неї й в Офісі президента Україні.

Як заявив в ефірі телемарафону заступник голови Офісу президента Ігор Жовка, військові не повинні публічно розповідати про те, що відбувається на фронті. За його словами, погляд генерала на ситуацію на фронті викликав у міжнародних партнерів неоднозначну реакцію.

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би – це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно", — підкреслив він.

Також Жовква розповів, що після виходу цієї статті до нього зателефонував один з керівників кабінетів лідерів країн-партнерів. "І вони просто в паніці мене запитують: А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?" Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?", – зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті у журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла у глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не рахує свої втрати.

Зверніть увагу! "Телеграф" згадав де та про що були минулі статті Залужного, і який вплив вони мали на військову допомогу: Захід чує Залужного? Як його публікації у відомих ЗМІ позначаються на зброї для України.