"Теперь все ясно": военный сделал обзор гранаты, которая убила помощника Залужного (видео)

Военные отмечают сразу несколько факторов, которые могли привести к трагедии

В сети нашли еще один косвенный довод тому, что в трагедии с помощником главкома ВСУ Залужного Геннадия Частякова могла иметь место неосторожность. На него обратил внимание политтехнолог Загородний.

Он опубликовал видео на своей странице, которое снял боец ВСУ на фронте. Он вживую продемонстрировал, что немецкая граната DM51, которую судя по фото с места трагедии, подарил майору Частякову его коллега, и вправду можно было спутать с сувениром.

По словам воина, одной из причин этому является малое количество такого оружия в армии. Например, чтобы снять это видео, ему приходилось обратиться за помощью в соседнее подразделение. Другой причина, но не менее важной, является сама конструкция этого боеприпаса. Дело в том, что он полностью состоит из пластика. Это в купе с первой причиной, у человека, который ранее не встречался с ним, теоретически, может создать впечатление, что он держит в руках не настоящее оружие.

Ну и еще одним пунктом воин отметил схему работы гранаты — она имеет меньше предохранителей, чем, например, у американских аналогов, а приводится в действие практически незаметно — после отсоединения чеки не происходит ничего, кроме взрыва.

"Обзор гранаты, разразившейся в руках Частякова. Теперь понятно, почему это могло произойти. Она реально похожа на сувенир и игрушку", — подписал видео Загородний.

Напомним, что Частяков погиб 6 ноября в селе Чайки. Официальной версией следствия на данный момент является неосторожное поведение с оружием, которое ему подарили на день рождения. Подробнее о всей этой трагической истории вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в МВД ответили откровенно по поводу российского следа в гибели помощника Залужного.