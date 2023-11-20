В Раді хочуть змінити закон про мобілізацію та військову службу: кого торкнуться зміни

Безугла анонсувала нові обов’язки для військовозобов’язаних

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла розповіла про анонсований раніше новий законопроєкт, повя'заний з армією та мобілізацією до війська. Вона уточнила, що документ стосується питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Нардепка розповіла про поточний перелік основних змін. Подробиці вона опубліковала на свої сторінці у Facebook.

Так, за її словами військові невдовзі можуть отримати нову додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Вона буде надаватися тим, кого звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

Мар'яна Безугла також анонсувала нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо: обов’язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК; наявності при собі військово-облікових документів, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП.

Серед інших оновлень — нові підстави для звільнення:

за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон)

у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Нардепка наголосила, що на сьогоднішній день, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за таких підстав:

1)за віком — при досягненні 60 річного віку;

2) за станом здоров’я – за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

3) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;

4) через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Представниця "Слуг народу" також анонсувала нововведення у вигляді надання права на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

Крім того, за її словами, служити зможуть особи з інвалідністю (за їх бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Мар'яна Безугла наголосила, що буде зменшено коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

Нардепка повідомила, що буде змінено порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

Вона наголосила, що кількість бажаючих навчатися під час дії воєнного стану в каїні збільшилася у 2-3 рази. Громадяни так намагаються уникнути призову на військову службу. Нові законодавчі зміни мінами влада усунетаку можливість.

Також, за словами Безуглої, розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ТЦК повідомили, за якої умови співробітники центру комплектування можуть перевіряти на вулиці документи. Список таких осіб визначається наказом військового коменданта.