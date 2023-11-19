Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку до армії

Не всі повістки обов’язково означають відправку на фронт

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Про те, як це відбуватиметься у листопаді 2023 року, розповідає "Телеграф".

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили термінову службу. Тут слід зазначити, що хоча у травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

Це означає, що отримувати повістки до армії в листопаді:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Нагадаємо, у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.