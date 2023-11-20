В Раде хотят изменить закон о мобилизации и военной службе: кого коснутся изменения

Безуглая анонсировала новые обязанности для военнообязанных

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла рассказала об анонсированном ранее новом законопроекте, связанном с армией и мобилизацией. Она уточнила, что документ касается мобилизации, воеинского учета и прохождения воинской службы.

Нардеп рассказала об основных изменениях. Подробности она опубликовала на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, военные вскоре могут получить новый дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней. Он будет предоставляться тем, кто освобожден из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы, и желает демобилизоваться).

Марьяна Безугла также анонсировала новые обязанности для военнообязанных относительно: обязательного прохождения медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВЛК; наличия при себе военно-учетных документов, предъявляемых по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

Среди других обновлений — новые основания для увольнения:

по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

в связи с освобождением из плена (кроме добровольно сдавшихся в плен)

в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;

в связи с наличием инвалидности I или II группы;

в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Нардеп подчеркнула, что на сегодняшний день, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по следующим основаниям:

1) по возрасту – при достижении 60 летнего возраста;

2) по состоянию здоровья – по решению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

3) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы;

4) по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Представительница "Слуг народа" также анонсировала нововведения посредством предоставления права на отсрочку от призыва на военную службу педагогическим работникам учреждений профессионального высшего образования.

Кроме того, по ее словам, служить смогут лица с инвалидностью (по их желанию), несмотря на наличие оснований отсрочки от призыва во время мобилизации.

Марьяна Безугла отметила, что будет уменьшен круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, к членам семьи первой степени родства. Это поможет устранить возможность уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем.

Нардепка сообщила, что будет изменен порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование.

Она подчеркнула, что количество желающих учиться во время действия военного положения в Каине увеличилось в 2-3 раза. Граждане так пытаются уйти от призыва на военную службу. Новые законодательные изменения минами власти устранили такую возможность.

Также, по словам Безуглой, расширяется перечень лиц, принимаемых на военный учет, в частности:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были осуждены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или, получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ТЦК сообщили, при каком условии сотрудники центра комплектования могут проверять на улице документы. Список таких лиц определяется приказом военного коменданта.