"Граждане должны понимать": в "Слуге народа" анонсировали новые законы по мобилизации и ротациям

До конца года власти представят новый законопроект о службе в армии

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марианна Безугла анонсировала новые законопроекты, связанные с армией. Она дала понять, что они будут касаться как вопросов мобилизации, так и демобилизации военнослужащих.

На своей странице в Facebook нардеп сообщила, что сейчас идет активная работа с профильным министерством. И отметила, что "граждане должны понимать и осознавать свой путь".

"Кто и как будет служить? Какие права? Какие обязанности? Когда и как демобилизация и ротации? Обрабатываем. Работаем с военным руководством, чтобы прийти к общему и уравновешенному решению. Не может быть неизвестности. Активная работа с Минобороны. Результатом будут как законодательные изменения, да и организационный план", — написала она.

Говоря о сроках, она уточнила, что новые решения будут представлены до конца текущего года.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет считаются призывниками на срочную службу. Но из-за полномасштабного вторжения такой призыв в армию не происходит.

Если призывнику исполняется 27 лет, он не проходил срочную службу, но все равно считается военнообязанным и может его мобилизовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ТЦК сообщили, при каком условии сотрудники центра комплектования могут проверять на улице документы. Список таких лиц определяется приказом военного коменданта.