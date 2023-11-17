Пригоден или непригоден: с какими заболеваниями в Украине не должны мобилизовать
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Этими списками руководствуются врачи ВВК
Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине продолжается, однако мужчины с определенными болезнями могут быть сняты с учета и непригодны к службе. Такие выводы дает военно-врачебная комиссия (ВВК).
Также некоторые заболевания ограниченного пригодных лиц уже не являются причиной получения отсрочки. Соответствующие перечни указаны в приказе Минобороны Украины, отмечают "Вікна".
Устанавливать непригодность и отсрочивать мобилизацию ВВК может по двум основным документам: приказу Минобороны №490 от 18 августа 2023 года и приказу №402 от 14 августа 2008. В последнем документе содержится Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, где размещено этим списком руководствуются врачи, делая вывод о пригодности или непригодности для войска.
Годны к службе
Минобороны обновили список болезней, с которыми мужчины не могли служить, летом 2023 года. В этом же приказе пригодными стали мужчины со следующими заболеваниями:
- вылеченный туберкулез (статья 2-в);
- вирусные гепатиты, сопровождающиеся незначительными нарушениями в функционировании организма (статья 4);
- некоторые болезни крови и кроветворных органов (статья 12-в);
- вирусные гепатиты, сопровождающиеся незначительными нарушениями в функционировании
- болезни эндокринной системы, сопровождающиеся незначительными изменениями функционирования (13-в);
- некоторые проявления психических расстройств – легкие и кратковременные (14-в);
- невротические и соматоформные нарушения с умеренными и кратковременными проявлениями (17-в);
- болезни центральной нервной системы, медленно прогрессирующие и сопровождающиеся легкими нарушениями функций (21-в);
- эпизодические и пароксизмальные расстройства, сопровождающиеся легкими нарушениями (за исключением эпилепсии) (22-в).
В Положении о ВЛК добавляется, что служба в некоторых родах войск иногда требует дополнительных требований к состоянию здоровья. В частности, отмечается перечень отдельных статей и показателей физического развития для танкистов, артиллеристов, морских пехотинцев, десантников, спецназовцев, младших командиров и т.д.
Основными из них являются рост, определенный вес, острота зрения, чувствительность слуха. Также перечисляются болезни, с которыми невозможно служить по определенным военно-учетным специальностям.
Могут получить отсрочку
Отсрочку от мобилизации могут получить две категории граждан:
- граждане с временной или отсроченной годностью — их могут призвать в армию, когда потребуется;
- граждане с непригодностью к службе – их исключают из учета военнообязанных.
Временно непригодны
Временно непригодными или иметь отсроченную пригодность в соответствии с Приложением 1 Положения могут мужчины, имеющие
- кишечные инфекции;
- бактериальные инфекции, источником которых есть животные (зоонозы);
- вирусные инфекции центральной нервной системы;
- вирусные геморрагические лихорадки;
- вирусные инфекции, сопровождающиеся повреждением кожи и слизистых;
- гельминтозы (наличие глистов);
- педикулез и последствия некоторых инфекций и паразитарных заболеваний;
- туберкулез легких, происходящий без выделения микобактерий, без распада легких или клинически излеченный туберкулез.
Могут быть сняты с учета
Окончательно непригодны военнообязанные с серьезными заболеваниями. В Положении о ВЛК содержится 18 пунктов, которые являются причиной снятия с учета:
- Прогрессирующий туберкулез с распадом легких;
- тяжелые формы вирусных гепатитов;
- ВИЧ с инфекциями, паразитарными болезнями, онкологией;
- онкологические заболевания (не все типы);
- Некоторые болезни крови и кроветворных органов (анемии, пурпуры, геморрагические состояния и т.п.);
- Некоторые нарушения в работе эндокринной системы (болезни щитовидной железы, сахарный диабет);
- Расстройства психики и поведения (деменция, амнестический синдром, психозы и т.п.);
- Болезни нервной системы (менингиты, энцефалиты и т.п.);
- Болезни глаз (болезни склеры, роговицы, хрусталика и т.п.);
- Болезни уха (болезни внутреннего уха, нарушение вестибулярной функции и т.п.);
- Болезни системы кровообращения (гипертония, гипертензия и т.п.);
- Болезни органов дыхания (тяжелая бронхиальная астма);
- Болезни органов пищеварения (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальный рефлюкс);
- болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит);
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрозы, остеопатии и хондропатии);
- Болезни мочеполовой системы (острый пиелит, пиелонефрит, почечная недостаточность и т.п.);
- Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;
- Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.
Ранее в комментарии "Телеграфа" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал, что сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года за уклонение от мобилизации, так как во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Однако это не освобождает от исполнения воинского долга — то есть уколонисты и дальше подлежат мобилизации.