Пригоден или непригоден: с какими заболеваниями в Украине не должны мобилизовать

Этими списками руководствуются врачи ВВК

Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине продолжается, однако мужчины с определенными болезнями могут быть сняты с учета и непригодны к службе. Такие выводы дает военно-врачебная комиссия (ВВК).

Также некоторые заболевания ограниченного пригодных лиц уже не являются причиной получения отсрочки. Соответствующие перечни указаны в приказе Минобороны Украины, отмечают "Вікна".

Устанавливать непригодность и отсрочивать мобилизацию ВВК может по двум основным документам: приказу Минобороны №490 от 18 августа 2023 года и приказу №402 от 14 августа 2008. В последнем документе содержится Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, где размещено этим списком руководствуются врачи, делая вывод о пригодности или непригодности для войска.

Годны к службе

Минобороны обновили список болезней, с которыми мужчины не могли служить, летом 2023 года. В этом же приказе пригодными стали мужчины со следующими заболеваниями:

вылеченный туберкулез (статья 2-в);

вирусные гепатиты, сопровождающиеся незначительными нарушениями в функционировании организма (статья 4);

некоторые болезни крови и кроветворных органов (статья 12-в);

вирусные гепатиты, сопровождающиеся незначительными нарушениями в функционировании

болезни эндокринной системы, сопровождающиеся незначительными изменениями функционирования (13-в);

некоторые проявления психических расстройств – легкие и кратковременные (14-в);

невротические и соматоформные нарушения с умеренными и кратковременными проявлениями (17-в);

болезни центральной нервной системы, медленно прогрессирующие и сопровождающиеся легкими нарушениями функций (21-в);

эпизодические и пароксизмальные расстройства, сопровождающиеся легкими нарушениями (за исключением эпилепсии) (22-в).

В Положении о ВЛК добавляется, что служба в некоторых родах войск иногда требует дополнительных требований к состоянию здоровья. В частности, отмечается перечень отдельных статей и показателей физического развития для танкистов, артиллеристов, морских пехотинцев, десантников, спецназовцев, младших командиров и т.д.

Основными из них являются рост, определенный вес, острота зрения, чувствительность слуха. Также перечисляются болезни, с которыми невозможно служить по определенным военно-учетным специальностям.

Могут получить отсрочку

Отсрочку от мобилизации могут получить две категории граждан:

граждане с временной или отсроченной годностью — их могут призвать в армию, когда потребуется;

граждане с непригодностью к службе – их исключают из учета военнообязанных.

Временно непригодны

Временно непригодными или иметь отсроченную пригодность в соответствии с Приложением 1 Положения могут мужчины, имеющие

кишечные инфекции;

бактериальные инфекции, источником которых есть животные (зоонозы);

вирусные инфекции центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекции, сопровождающиеся повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы (наличие глистов);

педикулез и последствия некоторых инфекций и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких, происходящий без выделения микобактерий, без распада легких или клинически излеченный туберкулез.

Могут быть сняты с учета

Окончательно непригодны военнообязанные с серьезными заболеваниями. В Положении о ВЛК содержится 18 пунктов, которые являются причиной снятия с учета:

Прогрессирующий туберкулез с распадом легких; тяжелые формы вирусных гепатитов; ВИЧ с инфекциями, паразитарными болезнями, онкологией; онкологические заболевания (не все типы); Некоторые болезни крови и кроветворных органов (анемии, пурпуры, геморрагические состояния и т.п.); Некоторые нарушения в работе эндокринной системы (болезни щитовидной железы, сахарный диабет); Расстройства психики и поведения (деменция, амнестический синдром, психозы и т.п.); Болезни нервной системы (менингиты, энцефалиты и т.п.); Болезни глаз (болезни склеры, роговицы, хрусталика и т.п.); Болезни уха (болезни внутреннего уха, нарушение вестибулярной функции и т.п.); Болезни системы кровообращения (гипертония, гипертензия и т.п.); Болезни органов дыхания (тяжелая бронхиальная астма); Болезни органов пищеварения (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальный рефлюкс); болезни кожи и подкожной клетчатки (атопический дерматит); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрозы, остеопатии и хондропатии); Болезни мочеполовой системы (острый пиелит, пиелонефрит, почечная недостаточность и т.п.); Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения; Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

Ранее в комментарии "Телеграфа" представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал, что сейчас судьи выносят преимущественно условные наказания сроком 1-2 года за уклонение от мобилизации, так как во время заседания подсудимые обычно раскаиваются в совершенном правонарушении. Однако это не освобождает от исполнения воинского долга — то есть уколонисты и дальше подлежат мобилизации.