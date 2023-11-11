В каких случаях студентам грозит мобилизация: объяснение от адвоката

Отсрочка действует не во всех случаях

Мобилизация студентов, учитывая закрепленные ограничения, считается практически невозможной в Украине. Но в некоторых случаях студентам все же могут вручить повестки.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, в каких случаях студентам не следует ожидать мобилизации, а в каких они вполне законно могут получить повестку. Также он рассказал изданию "Факты", что делать студенту в случае получения повестки.

Адвокат отмечает, что студенты имеют отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно которому, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период (независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования и т.п.):

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Однако следует отметить, что соискателей образования это касается только в случае обучения на дневной или дуальной формы обучения. Также студенты дневной или дуальной формы иностранных учебных заведений имеют право на отсрочку.

Но это не противоречит тому, что соискатели могут добровольно мобилизоваться на службу.

В каких случаях отсрочка не действует

Безапелляционное условие отсрочки состоит в том, что оно действует только на период обучения студента в учебном заведении. Следовательно, студент может получить повестку и быть мобилизован:

после окончания колледжа и перед поступлением в университет;

после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;

после окончания вуза перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

То есть лица, временно не являющиеся студентами (по окончании бакалавриата и перед поступлением на магистратуру) не имеют отсрочки, ведь официально в это время не получают образование.

И, если они получили повестки в период "временного необучения", могут быть мобилизованы в соответствии с законами Украины.

Что делать студенту, который имеет отсрочку, когда пришла повестка

Адвокат настоятельно рекомендует сразу после вручения повестки обратиться в центр комплектования (ТЦК) и социальную поддержку (СП), чтобы сообщить о своей отсрочке.

Следует отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. Обязательно добавить к заявлению копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении.

Однако возможны случаи, когда в ТЦК могут отказаться принимать заявление. Тогда нужно отправить ее вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации.

"В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении на дневной форме. Это поможет защитить ваши права", – добавляет адвокат.

Напомним, "Телеграф" писал об итогах вступительной кампании 2023 года, свидетельствующих о том, что украинцы массово используют высшие учебные заведения, чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил. В прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались около 85 тысяч мужчин призывного возраста, а в этом году их количество возросло до 110 тысяч.