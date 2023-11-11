У яких випадках студентам загрожує мобілізація: пояснення від адвоката

Відстрочка діє не у всіх випадках

Мобілізація студентів, з огляду на закріплені обмеження, вважається практично не можливою в Україні. Але у деяких випадках студентам все ж таки можуть вручити повістки.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, у яких випадках студентам не варто очікувати мобілізації, а у яких вони цілком законно можуть отримати повістку. Також він розповів виданню "Факти", що робити студенту у випадку отримання повістки.

Адвокат наголошує, що студенти мають відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до якого, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо):

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

студенти фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Проте, варто наголосити, що здобувачів освіти це стосується лише у випадку навчання на денній або дуальній формі навчання. Також студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

Але це не суперечить тому, що здобувачі освіти можуть добровільно мобілізуватися на службу.

У яких випадках відстрочка не діє

Безапеляційна умова відстрочки полягає у тому, що вона діє лише на період навчання студента у закладі освіти. Тож, відповідно, студент може отримати повістку та бути мобілізований:

після закінчення коледжу та перед вступом до університету;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Тобто особи, які тимчасово не є студентами (після закінчення бакалаврату і перед вступом на магістратуру) не мають відстрочки, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

І, якщо вони отримали повістки в період "тимчасового ненавчання", можуть бути мобілізовані відповідно до законів України.

Що робити студенту, який має відстрочку, коли прийшла повістка

Адвокат наполегливо радить одразу після вручення повістки звернутись до центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), аби повідомити про свою відстрочку.

Потрібно надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. Обовʼязково додати до заяви копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі.

Проте можливі випадки, коли у ТЦК можуть відмовитись приймати заяву. Тодді потрібно надіслати її разом із необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації.

"У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права", – додає адвокат.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про підсумки вступної кампанії 2023 року, які свідчать про те, що українці масово використовують вищі навчальні заклади, щоб не потрапити до лав Збройних сил. Минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися близько 85 тисяч чоловіків призовного віку, а цього року їх кількість зросла до приблизно 110 тисяч.