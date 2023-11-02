Легальне уникнення мобілізації: скільки чоловіків стали студентами та як на цьому заробляють виші

В Україні кількість нових студентів-чоловіків віком від 30 років у 2022-2023 роках збільшилася у 23 рази

В Україні триває загальна мобілізація, але багато українців всіляко намагаються її уникнути. Одним з легальних шляхів для цього є вступ до закладу вищої освіти.

Як пише видання "Наші гроші. Львів", підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать про те, що українці масово використовують вищі навчальні заклади, щоб не потрапити до лав Збройних сил. За їх даними, минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися близько 85 тисяч чоловіків призовного віку, а цього року їх кількість зросла до приблизно 110 тисяч.

Відкриті дані свідчать, що частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла загалом до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Найбільш разюче зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ і 40+.

Видання зазначає, що причини такого гендерного і вікового дисбалансу очевидні – як і минулого року статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. І хоч середня вартість року навчання в українських ВНЗ зросла до 23,7 тис. грн, умови вступу на контракт залишились спрощеними – на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа.

Ще однією причиною збільшення кількості таких студентів, називається додатковий дохід освітніх закладів. Так, у 2023 році українські ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків "далеко не студентського віку". У 2022-му році такий додатковий дохід склав 1,7 млрд грн.

Абсолютним лідером за цим показником став харківський Український державний університет залізничного транспорту. Там кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів.

Слід зазначити, що наразі у Верховній Раді зареєстровані чотири законопроекти, які покликані вирішити цю проблему. Так, найбільш обговорюваний проект народних депутатів Федора Веніславського та Мар’яни Безуглої від "Слуги народу" передбачає скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто вирішив здобувати додаткову освіту у 30 років і старші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські студенти можуть бути мобілізовані, якщо вони мають намір взяти академічну відпустку, оскільки в цей період вважається, що студент не проходить навчання. Про це йдеться в офіційному листі Міністерства освіти та науки України, який підписав заступник голови відомства Михайло Вінницький 11 жовтня.