Студентів можуть мобілізувати до ЗСУ: у Міносвіти пояснили нюанси

Одержувачі академічної відпустки можуть бути мобілізовані

Українські студенти можуть потрапити до лав Збройних сил, якщо вони мають намір взяти академічну відпустку, оскільки в цей період вважається, що студент не проходить навчання.

Про це йдеться в офіційному листі Міністерства освіти та науки України, який підписав заступник голови відомства Михайло Вінницький 11 жовтня.

Відповідний лист було надіслано керівникам вищих навчальних закладів.

У ньому йдеться про те, що у разі реалізації права на перерву у навчанні студент перестає мати відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки такі особи не беруть участі у навчальному процесі.

"Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки з мобілізації", — йдеться у повідомленні.

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