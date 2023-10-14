Студентів можуть мобілізувати до ЗСУ: у Міносвіти пояснили нюанси
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Одержувачі академічної відпустки можуть бути мобілізовані
Українські студенти можуть потрапити до лав Збройних сил, якщо вони мають намір взяти академічну відпустку, оскільки в цей період вважається, що студент не проходить навчання.
Про це йдеться в офіційному листі Міністерства освіти та науки України, який підписав заступник голови відомства Михайло Вінницький 11 жовтня.
Відповідний лист було надіслано керівникам вищих навчальних закладів.
У ньому йдеться про те, що у разі реалізації права на перерву у навчанні студент перестає мати відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки такі особи не беруть участі у навчальному процесі.
"Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки з мобілізації", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як ловлять ухилянтів на кордоні України під час спроби втекти до іншої країни. У Держприкордонслужбі розповіли, у яких місцях найчастіше намагаються прорвати кордон.