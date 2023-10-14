Студентов могут мобилизировать в ВСУ: в Минобразования объяснили нюансы

Получатели академического отпуска могут быть мобилизированы

Украинские студенты могут попасть в ряды Вооруженных сил, если они намерены взять академический отпуск, поскольку в этот период считается, что студент не проходит обучение.

Речь об этом идет в официальном письме Министерства образования и науки Украины, которое подписал заместитель главы ведомства Михаил Винницкий 11 октября.

Соответствующее письмо было направлено руководителям высших учебных заведений.

В нем идет речь о том, что в случае реализации права на перерыв в обучении студент перестает иметь отсрочку от мобилизации согласно статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку такие лица не участвуют в учебном процессе.

"Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва. В случае призыва они имеют право на продолжение академического отпуска по мобилизации", — говорится в сообщении.

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