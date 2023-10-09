Не только студенты: военком рассказал, кто еще имеет право на отсрочку

Право на отсрочку гарантировано признанным непригодным к военной службе

Студенты и учащиеся ПТУ очной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку от прохождения военной службы. Кроме того, право на отсрочку имеют еще несколько категорий военнообязанных.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, все пункты по отсрочкам прописаны в ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Пункт об образовании звучит так: "Призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования, научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают соответственно в высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях, общеобразовательных учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки", — сообщил представитель ТЦК.

По словам Истомина, перечень соответствующих категорий граждан занимает две страницы печатного текста. В нем, в частности, народные депутаты, представители некоторых профессий (полицейские, работники органов управления, воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС), работники, забронированные за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями. Кроме того, лица с инвалидностью, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, родители-одиночки, многодетные родители, родители и опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелобольные.

В то же время представитель ТЦК подчеркнул, что право на отсрочку гарантировано признанным непригодным к военной службе по состоянию здоровья или инвалидности. Впрочем, по словам Истомина, лица, имеющие отсрочку, в большинстве случаев могут мобилизоваться по собственному желанию.

Детальнее о процессе мобилизации этой осенью, военной службе для женщин, а также штрафах для уклонистов можно почитать в статьях "Телеграфа":

О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и пополнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I

О болезнях, с которыми берут в ВСУ, о выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что руководители предприятий и учреждений в Украине ведут учет военнообязанных и должны реагировать на распоряжения Территориальных центров комплектации (ТЦК). Если во время мобилизации они этого не делают, им предусмотрено наказание.