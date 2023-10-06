"Не имеют права": что запрещено делать сотрудникам военкомата во время вручения повестки

В этом году мобилизационные мероприятия претерпели некоторых изменений

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов.

"Телеграф" пообщался со спикером Полтавского областного ТЦК и СП майором Романом Истоминым и спросил у него, что запрещено работникам ТЦК при выполнении задания по уведомлению граждан. Он перечислил целый список таких действий.

"Применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения.

Они не имеют права забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и без оснований. Также не вправе останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток. Хотя на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку", — отмечает военный.

При этом военный также напомнил, что в этом году в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки были внесены правки, позволяющие вручать повестки военнообязанным не только в пределах ТЦК, где они состоят на учете, а в любом городе, районе или области Украины.

Больше о мобилизации в Украине вы можете прочитать в полной версии интервью Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Ранее мы писали о том, с какими болезнями уже берут в армию Украины.