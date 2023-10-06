"Не мають права": що заборонено робити співробітникам військкомату під час вручення повістки

Цього року мобілізаційні заходи зазнали деяких змін

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів.

"Телеграф" поспілкувався зі спікером Полтавського обласного ТЦК та СП майором Романом Істоміним та запитав у нього, що заборонено працівникам ТЦК при виконанні завдання щодо повідомлення громадян. Він перерахував цілий перелік таких дій.

"Застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися у повістці: утримувати його, бити. Заборонено затримувати особу і проти її волі доставляти у поліцейський відділок чи в ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення.

Вони не мають права забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і без підстави. Також не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток. Хоча на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку", — зазначає військовий.

При цьому військовий також нагадав, що цього року у Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки були внесені правки, які дозволяють вручати повістки військовозобов'язаним не тільки в межах ТЦК, де вони стоять на обліку, а в будь-якому місті, районі чи області України.

Більше про мобілізацію в Україні ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Раніше ми писали про те, з якими хворобами вже беруть до армії України.