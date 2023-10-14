Как самостоятельно подготовиться к мобилизации: опытный воин дал важные советы новичкам

Опытный воин рассказал, что нужно сделать перед службой в ВСУ, а чего лучше не делать

Основатель приложения Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который служит боевым медиком в ВСУ с позывным "Ульфом" дал несколько советов, как подготовиться к мобилизации. Он добавил, что эти пункты не следует использовать как причину для отсрочки от призыва на службу в ВСУ.

Советы он опубликовал в своем Twitter. В них шла речь не только об обязательных покупках перед мобилизацией, но и о моральной и физической подготовке.

Первый пункт — необходимо купить комфортные вещи. Дмитрий Козятинский отметил, что этот пункт не обязательный к выполнению, так как в ВСУ обеспечивают всем необходимым. Также не стоит заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного.

"Я знаю людей, что перед мобилизацией купили себе снаряжение ценой в квартиру в Киеве и потом половина была потеряна при переездах, а другая половина лежала без дела. Если что – всегда сможете получить вещи по почте, к счастью, Новая почта работает даже в прифронтовых городах", — добавил воин.

Но все же есть несколько вещей, которые можно и нужно купить заранее:

трекинговые носки (4 пары);

трусы (4 штуки);

комплект термобелья;

коврик для сидения типа "поджопник" (вам часто придется сидеть на холодном);

каримат типа "гармошка";

активные наушники (для полигонов хватит и бюджетного варианта, чтобы уберечь слух);

налобный фонарик;

спорк (ложковилка);

полотенце из микрофибры;

После того, как воин попал непосредственно в подразделение и получил штатные вещи, то можно докупить еще кое-что, но по необходимости. Дмитрий советует приобрести:

аптечку (если выдали китайскую);

удобный рюкзак;

качественный спальник;

плитоноску с легкими плитами;

комплект военной формы;

хорошую лопату.

"В общем, Вооруженные силы выдают удовлетворительные, а по некоторым пунктам даже хорошие вещи, и имея лишние деньги можно увеличивать свой уровень комфорта почти до бесконечности. Стоит ли это делать – решать вам", — добавил воин.

Также он назвал перечень вещей, которые не стоит покупать. В него вошли оружие и обвесы к нему, тепловизоры, устройства ночного видения, дроны и другие специфические штуки, которыми вы вряд ли умеете пользоваться.

Второй не мало важный пункт для будущего воина — спортивная подготовка. По словам "Ульфа", военнослужащие часто получают диагнозы "грыжа" и "протрузия". Независимо от того, в каком подразделении будет служить военнослужащий, ему все равно часто придется поднимать и носить тяжелые вещи: цинки от БК, снаряды, собратьев, снаряжение и т.д. К этому нужно подготовить спину.

"Не нужно 24/7 таскать железо в зале, ведь стать большим не ваша цель (пожалейте собратьев, которые будут вас вытаскивать в случае чего). На мой взгляд, лучше для подготовки подойдут функциональные тренировки и кардио + гиперэкстензия или становая тяга", — посоветовал опытный воин.

Также, по его словам, не лишним будет регулярный бег и берпи, чтобы потренировать выносливость. Важно приучить себя к ежедневному движению и сделать его привычкой.

Третьим пунктом Дмитрий назвал умения и навыки. Перед тем, как пойти в армию, лучше заранее научиться водить автомобиль с механической КП и получить права. Также нужно научиться готовить еду, хотя бы самые простые блюда, так как на сухпаях долго прожить не получится. Не лишним будет разузнать о том, как устроены ВСУ, какие есть типы войск и численность подразделений, какие бывают виду оружия и воинские звания.

Также нужно посетить курсы по медицинской помощи. Обратиться можно во "Всеукраинский совет реанимации", "МотоХелп", "Тактическая медицина Север" и т.д. Если позволяют финансы, то лучше записаться в школу операторов БПЛА и прибыть на фронт с разными полезными умениями. Дмитрий Козятинский рекомендует Dronarium или "Крук".

Не лишним будет прочтение общевойсковой литературы, например "Учебник рейнджера" или "Тактика легкой пехоты для действий малых групп". Полностью читать не обязательно, достаточно будет хотя бы просмотреть. Также стоит подписаться на тематические каналы, которые рассказывают о службе в ВСУ: PSDinfo, "Милитарный", "Американский пехотинец", "Ребята из Леса" и т.д.

Обзавестись знакомыми военными и волонтерами будет весьма кстати. Им можно в любой момент задать вопросы касательно службы в армии или спросить совета.

Что делать не нужно:

ходить на курсы стрельбы;

курсы по подготовке и тактике;

курсы CQB (базовой тактической подготовки и зачистки помещений).

По словам Дмитрия, это пустая трата денег, а стрельбе непременно обучать в ВСУ.

Четвертым пунктом воин посоветовал закрыть все гештальты, то есть завершить важные гражданские дела, чтобы не отвлекаться на них во время службы. Пролечите хронические болезни и зубы, так как попасть к стоматологу в армии будет проблематично. Вакцинируйтесь от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, гепатита, гриппа и коронавируса.

Кроме этого "Ульф" советует составить завещание и передать близким всевозможные пароли, так как на войне может случиться все что угодно. Отсканируйте в несколкьих копиях свои документы.

Также следует купить несколько SIM-карт разных мобильных операторов — это увеличит доступное покрытие интернета и связи.

"Эти советы не следует рассматривать как повод для отсрочки мобилизации, а скорее как способ с пользой потратить время в поисках подразделения или в ожидании отношения", — подытожил Дмитрий Козятинский.

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