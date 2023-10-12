Офицер ВСУ сообщила, что скандалы с "военкомами" негативно повлияли на мобилизацию в Украине

Интернет забит историями о преступлениях "военкомов". Беру это слово в кавычки не только потому, что военкоматов в Украине больше нет, они теперь называются ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки), а потому, что даже по старому военком — это начальник военкомата, в звании, как правило, не ниже подполковника, никому лично не вручающий повестки. Это делают рядовые работники ТЦК и СП, включая бойцов рот охраны, созданных при ТЦК. Почти все эти бойцы – люди с очень проблемным здоровьем, примерно половина – после ранений и контузий.

Так вот. После нескольких медийных скандалов, вызванных тем, что отдельные работники ТЦК нарушили закон, а уклонисты и их медийные приспешники старательно это раздули, ТЦК (все не знаю, говорю о Киеве) де-факто лишили возможности проводить мобилизацию. Пока ситуация такова: все, кто хотел мобилизоваться, уже давно служат. Есть добровольцы, которые сами приходят в ТЦК с целью подписать контракт, но их недостаточно, в ВСУ нужно гораздо больше.

А тех, кто служить не хочет, заставить сейчас невозможно. Люди сделали себе (не исключаю, что за взятки) разнообразные брони и справки, поступили в 40 лет на первые курсы университетов и т.д. А тех, у кого нет законных (даже сомнительно законных) оснований не служить и даже не состоит на учете в ТЦК, нельзя останавливать на улицах с целью уточнения их данных и возможного дальнейшего вручения "боевой" повестки. Потому что делать это запретили.

Когда работники ТЦК действуют "классическим", идеально законным путем — например, приносят повестки домой или по месту работы — многие подписывают их, а затем исчезают. Это уголовная статья, но поймать и наказать нарушителей фактически невозможно, потому что этим занимается полиция, а она, по словам работников ТЦК, саботирует борьбу с уклонистами.

Были даже случаи, когда копы задерживали уклониста, официально поданного в розыск, и отпускали, а в ТЦК присылали отписку, что проверили его и не нашли в его действиях состава преступления.

Подчеркиваю: я тоже за наказание нарушителей закона, в том числе работников мобилизационных центров, но это должно делаться так, чтобы не блокировать работу ТЦК.

Практически все российские пленные на канале у Золкина говорят то же самое: "А что я мог сделать? Прибыла повестка. А спрятаться не мог, потому что это тюрьма". А некоторые наши уклонисты даже тюрьмы не очень боятся, потому что знают, что война закончится и их амнистируют. Вот почему нашим врагам будет достаточно солдат, а вот нам…

Знаю, что скоро власти придется плевать на свои рейтинги и начать принимать непопулярные меры. Это означает, что большинство уклонистов будут пойманы и окажутся в армии. У них не будет права выбирать, где и с кем служить. Поэтому снова упорно советую здоровым мужчинам призывного возраста не ждать массовых облав, а мобилизоваться или подписать контракт добровольно, избрав перед этим нормальное подразделение и взяв оттуда отношение. Отношение – это письменное согласие командира подразделения взять такого-то в данное подразделение на такую-то должность.

Еще один лайфхак тем, кто не рвется служить, но и убегать от повестки не будет. Заранее обзаведитесь знакомыми, которые служат в нормальных подразделениях и договоритесь через них с их командирами об отношениях по необходимости. И когда вам вручат повестку, не быкуйте. Разговаривая вежливо и убедительно, договаривайтесь в ТЦК о несколькодневной отсрочке на получение отношения по какой-то части. И бегом звоните друзьям в эту часть. Шансов, что сработает — где-то 50%, не больше. Но это лучше, чем заведомо пойти служить бог знает где, с кем и под началом кого.