В Украине заработал электронный реестр призывников: будут ли украинцы получать повестки онлайн

Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации

После новостей о том, что в Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберег" у многих украинцев возник вопрос, могут ли они получить повестку онлайн. По этому поводу высказалась адвокат Марина Бекало.

Об этом пишет издание ТСН. Она объяснила, что по закону вызов военнообязанных и призывников в ТЦК СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при условии внесения соответствующих изменений в правила военного учета.

"Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах", — рассказала адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.

Больше о мобилизации в Украине вы можете прочитать в полной версии интервью Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Также мы писали о том, с какими болезнями уже берут в армию Украины.