В Украине заработал электронный реестр призывников: будут ли украинцы получать повестки онлайн
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Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации
После новостей о том, что в Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберег" у многих украинцев возник вопрос, могут ли они получить повестку онлайн. По этому поводу высказалась адвокат Марина Бекало.
Об этом пишет издание ТСН. Она объяснила, что по закону вызов военнообязанных и призывников в ТЦК СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при условии внесения соответствующих изменений в правила военного учета.
"Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах", — рассказала адвокат.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.
Больше о мобилизации в Украине вы можете прочитать в полной версии интервью Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".
Также мы писали о том, с какими болезнями уже берут в армию Украины.