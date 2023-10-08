В Україні запрацював електронний реєстр призовників: чи отримуватимуть українці повістки онлайн

Усі ці механізми впроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації

Після новин про те, що в Україні вже працює електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" у багатьох українців постало питання, чи можуть вони отримати повістку онлайн. Із цього приводу висловилася адвокат Марина Бекало.

Про це пише видання ТСН. Вона пояснила, що згідно із законом виклик військовозобов’язаних та призовників до ТЦК СП у телефонному режимі або електронною поштою стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

"Всі ці механізми впроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних щодо військовозобов’язаних осіб", — розповіла адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, звідки Міноборони може отримати інформацію для єдиного держреєстру призовників.

Більше про мобілізацію в Україні ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Також ми писали про те, з якими хворобами вже беруть до армії України.