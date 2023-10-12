Бегство от мобилизации: в ГПСУ рассказали, что происходит на границе и как ловят уклонистов

Попытки проникновения в Украину российских ДРГ происходят регулярно, говорит Андрей Демченко.

После резонансной истории с бегством в Молдову известного украинского путешественника, который переплыл через Днестр, чтобы не быть мобилизованным, у многих возникли вопросы к уровню защищенности наших границ. Особой остроты тема приобретает на фоне разговоров об усилении мобилизационных мероприятий в Украине.

Что на самом деле происходит на пропускных пунктах, "Телеграф" спросил у спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По словам спикера, попытки нелегального пересечения границы действительно происходят, однако всплесков активности беглецы в последнее время не демонстрируют.

"Ни на одном из участков таких случаев не стало больше. На границе с Беларусью вообще фактически нет попыток нарушения государственной границы. Что касается границ с Молдовой, они охраняются так же, как и остальные участки. Все мероприятия в этом направлении осуществляются в тесном сотрудничестве с пограничниками соседних государств", – сказал Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, видимое спокойствие на границах обманчиво, ведь, по словам спикера ГПСУ, российские ДРГ регулярно предпринимают попытки пересечения участка на Сумщине, граничащего с Брянской областью рф. Подобные "инциденты" обыденны не только для украинских пограничников, но и для бойцов ОК "Север", отмечает Андрей Демченко.