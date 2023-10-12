Втеча від мобілізації: у ДПСУ розповіли, що відбувається на кордоні і як ловлять ухилянтів

Спроби проникнення в Україну російських ДРГ відбуваються регулярно, каже Андрій Демченко

Після резонансної історії із втечею у Молдову відомого українського мандрівника, який переплив через Дністер, щоб не бути мобілізованим, у багатьох виникли питання щодо рівня захищеності наших кордонів. Особливої гостроти тема набуває на тлі розмов про посилення мобілізаційних заходів в Україні.

Що насправді відбувається на пропускних пунктах, "Телеграф" запитав у речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

За словами спікера, спроби нелегального перетину кордону дійсно відбуваються, проте сплесків активності втікачі останнім часом не демонструють.

"На жодній з ділянок таких випадків не побільшало. На кордоні з Білоруссю взагалі фактично нема спроб порушення державного кордону. Щодо кордонів з Молдовою, вони охороняються так само, як і решта ділянок. Усі заходи в цьому напрямку здійснюються у тісній співпраці з прикордонниками сусідніх держав", – сказав Андрій Демченко в коментарі "Телеграфу".

Втім, видимий спокій на кордонах є оманливим, адже, за словами речника ДПСУ, російські ДРГ регулярно здійснюють спроби перетину ділянки на Сумщині, що межує з Брянською областю рф. Подібні "інциденти" є буденністю не лише для українських прикордонників, а й для бійців ОК "Північ", зазначає Андрій Демченко.