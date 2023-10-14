Як самостійно підготуватися до мобілізації: досвідчений воїн дав важливі поради новачкам

Досвідчений воїн розповів, що потрібно зробити перед службою до ЗСУ, а чого краще не робити

Засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який служить бойовим медиком у ЗСУ з позивним "Ульф", дав кілька порад, як підготуватися до мобілізації. Він додав, що ці пункти не слід використовувати як причину для відстрочення призову на службу до ЗСУ.

Поради він опублікував у своєму Twitter. У них йшлося не лише про обов’язкові покупки перед мобілізацією, а й про моральну та фізичну підготовку.

Перший пункт – необхідно купити комфортні речі. Дмитро Козятинський зазначив, що цей пункт не є обов’язковим до виконання, оскільки у ЗСУ забезпечують усім необхідним. Також не варто наперед купувати спорядження, краще дочекатися видачі речового майна та відштовхуватися від отриманого.

"Я знаю людей, що перед мобілізацією купили собі спорядження ціною у квартиру в Києві та потім половина була втрачена при переїздах, а інша половина лежала без діла. Якщо що — завжди зможете отримати речі поштою, на щастя, Нова пошта працює навіть у прифронтових" містах", — додав воїн.

Але все ж таки є кілька речей, які можна і потрібно купити заздалегідь:

трекінгові шкарпетки (4 пари);

труси (4 штуки);

комплект термобілизни;

килимок для сидіння типу "поддупник" (вам часто доведеться сидіти на холодному);

каримат типу "гармошка";

активні навушники (для полігонів вистачить і бюджетного варіанту, щоб уберегти слух);

налобний ліхтарик;

спорк (ложковилка);

рушник із мікрофібри;

Після того, як воїн потрапив безпосередньо до підрозділу та отримав штатні речі, то можна докупити ще дещо, але за потребою. Дмитро радить придбати:

аптечку (якщо видали китайську);

зручний рюкзак;

якісний спальник;

плитоноску з легкими плитами;

комплект військової форми;

хорошу лопату.

"Загалом Збройні сили видають задовільні, а за деякими пунктами навіть хороші речі, і маючи зайві гроші можна збільшувати свій рівень комфорту майже до нескінченності. Чи варто це робити — вирішувати вам", — додав воїн.

Також він назвав перелік речей, які не варто купувати. До нього увійшли зброя та обважування до неї, тепловізори, пристрої нічного бачення, дрони та інші специфічні штуки, якими ви навряд чи вмієте користуватися.

Другий немало важливий пункт для майбутнього воїна — спортивна підготовка. За словами "Ульфа", військовослужбовці часто отримують діагнози "грижа" та "протрузія". Незалежно від того, в якому підрозділі служитиме військовослужбовець, йому все одно часто доведеться підіймати та носити важкі речі: цинки від БК, снаряди, побратимів, спорядження тощо. До цього потрібно підготувати спину.

"Не потрібно 24/7 тягати залізо в залі, адже стати більшим не ваша мета (пошкодуйте побратимів, які вас витягуватимуть у разі чого). На мій погляд, краще для підготовки підійдуть функціональні тренування та кардіо + гіперекстензія або станова тяга", — порадив досвідчений воїн.

Також, за його словами, не зайвим буде регулярний біг та берпі, щоб потренувати витривалість. Важливо привчити себе до щоденного руху та зробити його звичкою.

Третім пунктом Дмитро назвав уміння та навички. Перед тим, як піти в армію, краще заздалегідь навчитися керувати автомобілем з механічною КП і отримати права. Також потрібно навчитися готувати їжу, хоча б найпростіші страви, тому що на сухпаях довго прожити не вдасться. Не зайвим буде дізнатися про те, як влаштовані ЗСУ, які є типи військ та чисельність підрозділів, які бувають види зброї та військові звання.

Також потрібно відвідати курси з медичної допомоги. Звернутися можна до "Всеукраїнської ради реанімації", "МотоХелпу", "Тактичної медицини Північ" тощо. Якщо дозволяють фінанси, краще записатися до школи операторів БПЛА і прибути на фронт з різними корисними вміннями. Дмитро Козятинський рекомендує Dronarium чи "Крук".

Не зайвим буде прочитання загальновійськової літератури, наприклад "Підручник рейнджера" або "Тактика легкої піхоти для дій малих груп". Цілком читати не обов’язково, достатньо буде хоча б переглянути. Також варто підписатися на тематичні канали, які розповідають про службу у ЗСУ: PSDinfo, "Мілітарний", "Американський піхотинець", "Хлопці з Лісу" тощо.

Обзавестися знайомими військовими та волонтерами буде дуже доречним. Їм можна будь-якої миті поставити питання щодо служби в армії або запитати поради.

Що робити не потрібно:

ходити на курси стрільби;

курси з підготовки та тактики;

курси CQB (базової тактичної підготовки та зачистки приміщень).

За словами Дмитра, це марна трата грошей, а стрільбі неодмінно навчати у ЗСУ.

Четвертим пунктом воїн порадив закрити всі гештальти, тобто завершити важливі цивільні справи, щоби не відволікатися на них під час служби. Пролікуйте хронічні хвороби та зуби, тому що потрапити до стоматолога в армії буде проблематично. Вакцинуйтеся від дифтерії, правця, кашлюку, кору, гепатиту, грипу та коронавірусу.

Крім цього "Ульф" радить скласти заповіт і передати близьким усілякі паролі, тому що на війні може статися все, що завгодно. Відскануйте в кількох копіях свої документи.

Також слід купити кілька SIM-карток різних мобільних операторів — це збільшить доступне покриття інтернету та зв’язку.

"Ці поради не слід розглядати як привід для відстрочення мобілізації, а скоріше як спосіб з користю витратити час у пошуках підрозділу або в очікуванні відношення", - підсумував Дмитро Козятинський.

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