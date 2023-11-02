Легальное избежание мобилизации: сколько мужчин стали студентами и как на этом зарабатывают вузы

В Украине количество новых студентов-мужчин в возрасте от 30 лет в 2022-2023 годах увеличилось в 23 раза

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но многие украинцы всячески пытаются ее избежать. Одним из легальных путей для этого является поступление в высшее учебное заведение.

Как пишет издание "Наши деньги. Львов", итоги вступительной кампании 2023 года свидетельствуют о том, что украинцы массово используют высшие учебные заведения, чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил. По их данным, в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались около 85 тысяч мужчин призывного возраста, а в этом году их количество возросло до примерно 110 тысяч.

Открытые данные свидетельствуют, что доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросла в целом до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.

Издание отмечает, что причины такого гендерного и возрастного дисбаланса очевидны – как и в прошлом году, статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. И хотя средняя стоимость года обучения в украинских вузах выросла до 23,7 тыс. грн, условия вступления на контракт остались упрощенными – на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.

Еще одной причиной увеличения количества таких студентов называется дополнительный доход образовательных учреждений. Так, в 2023 году украинские вузы получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин "далеко не студенческого возраста". В 2022 году такой дополнительный доход составлял 1,7 млрд грн.

Абсолютным лидером по этому показателю стал чарьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество мужчин-контрактников первого года обучения, по сравнению с довоенным 2021 годом, возросло в 20 раз.

Следует отметить, что в настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта, которые призваны решить эту проблему. Так, наиболее обсуждаемый проект народных депутатов Федора Вениславского и Марьяны Безуглой от "Слуги народа" предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получать дополнительное образование в 30 лет и старше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские студенты могут быть мобилизованы, если они намерены взять академический отпуск, поскольку в этот период считается, что студент не проходит обучение. Об этом говорится в официальном письме Министерства образования и науки Украины, которое подписал заместитель председателя ведомства Михаил Винницкий 11 октября.