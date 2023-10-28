Мобилизация в Украине: ВВК будет проходить быстрее, сколько дней дают на медосмотр

Военнообязанным должна предоставляться возможность проходили медосмотры по отдельной очереди

В Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, однако некоторые заболевания дают право на отсрочку от армии. Пригодность к военной службе проверяет военно-врачебная комиссия (ВВК), которая теперь будет проводиться быстрее, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Теперь у военнообязанных на медосмотр есть четыре дня.

Сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных:

проведение медосмотра о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Главам областных военкоматов и работникам больниц поручили соблюдать установленные сроки. Кроме того, их призвали организовать маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди.

Также сообщается, что сделан шаг к цифровизации ВВК. Теперь медики из ВЛК могут использовать электронную систему здравоохранения и имеют доступ к имеющимся записям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли обжаловать решение ВВК и куда обращаться. Разъяснения по этому поводу дала юрист Анастасия Цыбулько.