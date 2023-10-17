Какие болезни временно освобождают от мобилизации в Украине: список

Из ТЦК с такими болезнями отправляют домой до полного выздоровления

Украинцы все еще могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. В законе о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список болезней, согласно которому могут временно освободить от службы в армии.

С полным перечнем заболеваний, позволяющих получить отсрочку, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. Там опубликован соответствующий Закон.

Согласно документу, в стране есть категория военнообязанных, которых могут призвать даже с подтвержденными проблемами со здоровьем. Их называют "ограниченно или временно непригодны к службе".

Так, в Законе говорится, что отсрочку от призыва могут получить те мужчины, у которых диагностированы такие болезни:

кишечное инфекционное заболевание;

бактериальные зоонозы;

вирусное инфекционное заболевание центральной нервной системы;

вирусная геморрагическая лихорадка;

вирусная инфекционная болезнь с повреждением кожи и слизистых;

гельминтоз;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабного вторжения российской армии. Все военнообязанные от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Ранее "Телеграф" рассказал, какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки.