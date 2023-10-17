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Какие болезни временно освобождают от мобилизации в Украине: список

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 17 октября 2023, 12:26
Мобилизация в Украине. Фото Открытые источники

Из ТЦК с такими болезнями отправляют домой до полного выздоровления

Украинцы все еще могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. В законе о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список болезней, согласно которому могут временно освободить от службы в армии.

С полным перечнем заболеваний, позволяющих получить отсрочку, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. Там опубликован соответствующий Закон.

Согласно документу, в стране есть категория военнообязанных, которых могут призвать даже с подтвержденными проблемами со здоровьем. Их называют "ограниченно или временно непригодны к службе".

Так, в Законе говорится, что отсрочку от призыва могут получить те мужчины, у которых диагностированы такие болезни:

  • кишечное инфекционное заболевание;
  • бактериальные зоонозы;
  • вирусное инфекционное заболевание центральной нервной системы;
  • вирусная геморрагическая лихорадка;
  • вирусная инфекционная болезнь с повреждением кожи и слизистых;
  • гельминтоз;
  • педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;
  • туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию из-за полномасштабного вторжения российской армии. Все военнообязанные от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Ранее "Телеграф" рассказал, какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки.

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