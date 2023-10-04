Кто в Украине может служить по месту жительства: в военкомате назвали категорию

Эта категория людей может быть мобилизована только по собственному желанию

В Украине есть одна категория мужчин, которая во время общей мобилизации и военного положения в стране может проходить службу по месту жительства. Такие граждане могут быть мобилизованы по собственному желанию.

Об этом в первой части интервью "Телеграфу" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, речь идет о тех, кто имеет право на отсрочку.

"Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые категории населения (а это фактически все, кто имеет право на отсрочку), могут быть мобилизованы только по их согласию и будут проходить службу по их желанию по месту жительства", — объяснил Истомин.

Отметим, что право на отсрочку имеют следующие категории граждан в Украине:

мужчины и женщины, которые ухаживают за мужем/женой, отцом или матерью с инвалидностью (при отсутствии других членов семьи, которые могли бы этим заниматься);

зарегистрированные работники, чьи места работы были забронированы;

многодетные родители;

родители-одиночки, воспитывающие детей до 18 лет;

родители несовершеннолетних детей, если их муж\жена проходит службу;

люди с инвалидностью или непригодные к службе по снятию с военного учета;

родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;

студенты, аспиранты, ассистенты-стажисты, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень;

преподаватели из учреждений проффесионального образования, школьные учителя, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

нардепы, а также сотрудники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, СВР, НГУ, ГПСУ, НПУ, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько в Украине могут дать отсрочку от мобилизации и как происходит этот процесс.