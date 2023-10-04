Хто в Україні може служити за місцем проживання: у військкоматі назвали категорію

Ця категорія людей може бути мобілізована лише за власним бажанням

В Україні є одна категорія чоловіків, яка під час загальної мобілізації та воєнного стану в країні може проходити службу за місцем проживання. Такі громадяни можуть бути мобілізовані за власним бажанням.

Про це у першій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, йдеться про тих, хто має право на відстрочку.

"Згідно з частиною 2 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі категорії населення (а це фактично всі, хто має право на відстрочку), можуть бути мобілізовані тільки за їх згодою і проходитимуть службу за їх бажанням за місцем проживання" , — пояснив Істомін.

Зазначимо, що право на відстрочку мають такі категорії громадян в Україні:

чоловіки та жінки, які доглядають за чоловіком/дружиною, батьком чи матір’ю з інвалідністю (за відсутності інших членів сім’ї, які могли б цим займатися);

зареєстровані працівники, чиї місця роботи було заброньовано;

багатодітні батьки;

батьки-одиначки, які виховують дітей віком до 18 років;

батьки неповнолітніх дітей, якщо їх чоловік проходить службу;

люди з інвалідністю або непридатні до служби зі зняття з військового обліку;

батьки-усиновлювачі дітей з інвалідністю до 18 років;

студенти, аспіранти, асистенти-стажисти, аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або вчений ступінь;

викладачі із закладів професійної освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

нардепи, а також співробітники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держслужби спецзв’язку, СБУ, СЗР, НГУ, ДПСУ, НПУ, Бюро економічної безпеки, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки в Україні можуть дати відстрочку від мобілізації та як відбувається цей процес.