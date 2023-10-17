Які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації в Україні: список

З ТЦК з такими хворобами відправляють додому до повного одужання

Українці все ще можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я. У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є список хвороб, згідно з яким можуть тимчасово звільнити від служби в армії.

З повним переліком захворювань, які дають змогу отримати відстрочку, можна ознайомитися на сайті Верховної Ради. Там опублікован відповідний Закон.

Згідно з документом, у країні є категорія військовозобов’язаних, яких можуть призвати навіть із підтвердженими проблемами зі здоров’ям. Їх називають "обмежено чи тимчасово непридатні до служби".

Так, у Законі йдеться, що відстрочку від прізива можуть отримати ті чоловіки, у яких діагностовано такі хвороби:

кишкове інфекційне захворювання;

бактеріальні зоонози;

вірусне інфекційне захворювання центральної нервової системи;

вірусна геморагічна лихоманка;

вірусна інфекційна хвороба з пошкодженням шкіри та слизових;

гельмінтоз;

педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних захворювань;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Нагадаємо, що в Україні продовжили військовий стан та загальну мобілізацію через повномасштабне вторгнення російської армії. Усі військовозобов’язані від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу до лав Збройних Сил України (ЗСУ).

Раніше "Телеграф" розповів, які документи мають бути у працівників ТЦК при врученні повістки.