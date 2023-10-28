Мобілізація в Україні: ВВК проходитиме швидше, скільки днів дають на медогляд

Військовозобов’язаним має надаватися можливість проводити медогляди за окремою чергою

В Україні продовжує діяти режим загальної мобілізації, проте деякі захворювання надають право на відстрочку від армії. Придатність до військової служби перевіряє військово-лікарська комісія (ВЛК), яка тепер проводитиметься швидше, згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, яке було введено у дію указом президента України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Тепер у військовозобов’язаних на медогляд є чотири дні.

Терміни проведення досліджень та медоглядів військовозобов’язаних:

проведення медогляду про придатність до військової служби – не більше 4 робочих днів;

проведення лабораторних досліджень – не більше 3 робочих днів;

проведення інструментальних досліджень – не більше 3 робочих днів.

Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватись встановлених термінів. Крім того, їх закликали організувати маршрути проходження ВВК та контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Також повідомляється, що зроблено крок до цифровізації ВЛК. Тепер медики з ВЛК можуть використовувати електронну систему охорони здоров’я та мають доступ до наявних записів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна оскаржити рішення ВЛК та куди звертатися. Роз’яснення з цього приводу надала юрист Анастасія Цибулько.