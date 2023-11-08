Рада проголосовала за продление мобилизации: в этот раз было кое-что новое

Это уже девятое продление

Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении мобилизации и военного положения, которые ранее подавал президент Владимир Зеленский. Таким образом оба эти положения будут продлены еще на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Законы вступают в силу с 16 ноября. Соответственно положения будут продлены до 14 февраля.

"За" отдали свои голоса 329 (военное положение) и 322 (мобилизация) народных избранника.

Железняк также отметил, что в это раз, в отличие от предыдущих, никто из РНБО не пришел представлять законы.

"Раньше выступал хотя бы секретарь РНБО", — говорит он.

Для справки: в Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего было продлено на 30 суток — с 5 часов 30 минут 26 марта — до 25 апреля. Потом продлили на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд. Это уже девятое продление.

Вероятнее всего так будет продолжаться и дальше пока ВСУ не одержат победу над российскими захватчиками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине готовят "смарт-мобилизацию". Что это такое, а также как отразится на обычных украинцах, рассказал Федоров.