Зеленский подал в Раду новый законопроект о мобилизации

Президент предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский, как и предполагалось ранее, подал в Верховную раду проекты законов о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. С начала полномасштабной войны это будет уже девятое голосование парламента за продление военного положения и общей мобилизации в стране

Соответствующие документы появились на сайте украинского парламента. Действия вышеуказанный положений глава государства предлагает продлить с 16 ноября 2023 года еще на 90 дней.

Напомним, что для продления военного положения президент Украины сначала подписывает два указа, затем их подают на утверждение в ВР, после этого в Комитет по вопросам обороны и уже далее происходит голосование Рады.

Для справки: в Украине ввели военное положение с 05 ч 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего было продлено на 30 суток — с 5 часов 30 минут 26 марта — до 25 апреля. Потом продлили на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд.

Вероятнее всего так будет продолжаться и дальше пока ВСУ не одержат победу над российскими захватчиками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие повестки будут присылать украинцам в ноябре 2023 года.