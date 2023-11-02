Зеленський скоро внесе до Ради новий закон про мобілізацію — нардеп

З початку повномасштабної війни це буде вже дев’яте подібне голосування

Найближчими днями президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Для цього необхідне голосування парламенту і воно заплановане вже наступного тижня.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив український народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, найімовірніше, продовження буде знову на 90 днів.

"Швидше за все, це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024 року. Тобто знову на 90 днів", — написав він.

З початку повномасштабної війни це буде вже дев’яте голосування парламенту за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Железняк нагадав, що для продовження воєнного стану президент України спочатку підписує два укази, потім їх подають на затвердження у ВР, після цього до Комітету з питань оборони й вже далі відбувається голосування Ради.

Хто зараз підлягає мобілізації

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рішенням Верховної Ради воєнний стан та мобілізація в Україні було продовжено до 15 листопада 2023 року, тобто знову на 90 днів.