Зеленский скоро внесет в Раду новый закон о мобилизации - нардеп

С начала полномасштабной войны это будет уже девятое подобное голосование парламента

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Для этого необходимо голосование парламента и оно запланировано уже на следующую неделю.

Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, вероятнее всего, продление будет вновь на 90 дней.

"Скорее всего, это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней", — написал он.

С начала полномасштабной войны это будет уже девятое голосование парламента за продление военного положения и общей мобилизации в стране. Железняк напомнил, что для продления военного положения президент Украины сначала подписывает два указа, затем их подают на утверждение в ВР, после этого в Комитет по вопросам обороны и уже далее происходит голосование Рады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что решением Верховной Рады военное положение и мобилизация в Украине были продлены до 15 ноября 2023 года, то есть вновь на 90 дней.