Полная пригодность необязательна? Кто из украинцев подпадет под мобилизацию в ноябре

Под мобилизацию подпадают несколько категорий граждан

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов.

"Телеграф" рассказывает о том, кого могут призывать в армию в ноябре 2023 года. Таких категорий граждан, как и раньше, существует несколько.

Кого могут мобилизовать в следующем месяце:

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;

военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными (последних могут направить на службу в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях);

лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета, если ВВК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят ввести "смарт мобилизацию". О том, что это такое рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.