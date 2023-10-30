Повна придатність необов'язкова? Хто з українців підпаде під мобілізацію у листопаді

Під мобілізацію підпадають декілька категорій громадян

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів.

"Телеграф" розповідає про те, кого можуть призвати до армії у листопаді 2023 року. Таких категорій громадян, як і раніше, є декілька.

Кого можуть мобілізувати наступного місяця:

військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;

чоловіків віком від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними (останніх можуть направити на службу в частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях та навчальних закладах);

осіб, які були виключені зі списку військовозобов’язаних та зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними та вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити "смарт мобілізацію". Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.