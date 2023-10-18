Усиление мобилизации осенью: у Зеленского рассказали, чего ждать

Общая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября

В Украине ужесточать мобилизацию пока не будут. Для "расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер" оснований нет, считает представитель президента в Верховной Раде и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

В интервью Би-Би-Си он отметил, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, терцентры работают над компенсацией потерь армии. Также мобилизация идет для формирования новых резервов. Их назначение – наступление и освобождение территории. Однако резкого увеличения количества мобилизованных не требуется.

Вениславский не отрицает проблем в ТЦК и при прохождениях военно-врачебных комиссий. В частности, это касается коррупции. Чтобы преодолеть ситуацию, на должности назначаются боевые офицеры. Вениславский уверен – у них другая система ценностей. Он отметил, что уже большинство центров комплектования и соцподдержки получили руководители боевых офицеров.

"Телеграф" рассказывал о недавнем увольнении одного из них. На его место во Львовском ТЦК уже был назначен другой офицер.

Что касается мобилизации, то есть определенный перечень болезней, с которыми мобилизовать не могут — они нуждаются в отсрочке на лечение. Некоторые инфекционные болезни могут стать причиной обретения статуса непригодного к военной службе.