Львовский ТЦК получил нового начальника: что о нем известно и куда девался предшественник

Бывший руководитель ТЦК пробыл в должности месяц

После скандала с силовым проведением мобилизационных мероприятий Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки получил нового руководителя. Им стал полковник Артур Ниязов.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, соответствующий приказ подписал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, сегодня, 16 октября, нового руководителя ТЦК представят коллективу.

"Приветствую с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины", — написал Козицкий.

До этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

Артур Ниязов, Максим Козицкий и Денис Чаюк

Следует отметить, что предыдущий начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки 41-летний полковник, Герой Украины Денис Чаюк был уволен 6 октября. Соответствующий приказ подписал Залужный. Чаюк находился на этом посту только месяц, с 4 сентября.

"Спасибо за службу Герою Украины, полковнику Денису Чаюку, который также сегодня был с нами. Он пошел на повышение — заместителем командира воинской части А4767", — сообщил Козицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в июле 2022 года в Черновицком ТЦК избили мужчину на глазах полиции, при этом правоохранители даже не пытались что-либо сделать.