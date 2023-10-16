Львівський ТЦК отримав нового начальника: що про нього відомо та куди дівся попередник

Колишній керівник ТЦК пробув на посаді місяць

Після скандалу з силовим проведенням мобілізаційних заходів Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав нового керівника. Ним став полковник Артур Ніязов.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, відповідний наказ підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, сьогодні, 16 жовтня, нового керівника ТЦК представлять колективу.

"Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України", — написав Козицький.

Як зазначається, до цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Артур Ніязов, Максим Козицький та Денис Чаюк

Слід зазначити, що попереднього начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 41-річного полковника, Героя України Дениса Чаюка було звільнено 6 жовтня. Відповідний наказ підписав Залужний. Чаюк знаходився на цій посаді лише місяць, з 4 вересня.

"Дякую за службу Герою України, полковнику Денису Чаюку, який також сьогодні був з нами. Він пішов на підвищення – заступником командира військової частини А4767", — повідомив Козицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у липні 2022 року в Чернівецькому ТЦК побили чоловіка на очах поліції, при цьому правоохоронці навіть не намагалися щось зробити.