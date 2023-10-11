"Ось як нас пакують": у Львові співробітники ТЦК за шкірку затягли чоловіка на "медкомісію" (відео)

Чоловіка нібито відвели на "медкомісію"

Не встигли українці відійти від скандалу з військкоматом у Чернівцях, як ще один інцидент стався вже у Львові. Там працівники ТЦК провели мобілізаційні заходи за допомогою сили.

Скандальне відео зараз обговорюють у мережі. На його кадрах можна помітити, як люди у формі привезли до будівлі, ймовірно військкомату, чоловіка. Той намагався щосили упиратися, але чоловіка, яких у мережі називають співробітниками ТЦК, застосували силу і за допомогою неї буквально заштовхали свою жертву "на медкомісію".

Варто зазначити, що у ТЦК уже відреагували на відео. Там повідомили, що за цим фактом проводить перевірку. Під час неї обіцяють встановити всі обставини та подробиці інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині двоє військових били чоловіків. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Вже встановлено, що фігуранти насильно утримували постраждалого у приміщенні військкомату. Вони морили його голодом, били і знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.