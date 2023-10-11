"Вот как нас пакуют": во Львове сотрудники ТЦК за шкирку заволокли мужчину на "медкомиссию" (видео)

Мужчину якобы отвели на "медкомиссию"

Не успели украинцы отойти от скандала с военкоматом в Черновцах, как еще один инцидент случился уже во Львове. Там работники ТЦК провели мобилизационные мероприятия с помощью силы.

Скандальное видео сейчас обсуждают в сети. На его кадрах можно заметить как люди в форме привезли к зданию, вероятно военкомата, мужчину. Тот пытался изо всех сил упираться, но мужчины, которых в сети называют сотрудниками ТЦК, применили силу и с помощью неё буквально затолкали свою жертву "на медкомиссию".

Стоит отметить, что в ТЦК уже отреагировали на видео. Там сообщили, что по данному факту проводит проверку. Во время неё обещают установить все обстоятельства и подробности инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине двое военных избивали мужчин. По этому факту открыли уголовное производство. Уже установлено, что фигуранты насильно удерживали пострадавшего в помещении военкомата. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.