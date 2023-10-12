Намагались забрати зброю: ДБР розкрило деталі побиття чоловіків у військкоматі

СБУ та ДБР зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК

Днями мережу сколихнуло відео з побиттям чоловіків у тернопільському військкоматі. Після розголосу інцидентом зацікавились правоохоронні органи.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, працівники ДБР повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що у взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК.

Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

За даними ДБР, згодом чоловіка та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. На відео, що потрапило до соцмереж, солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

У приміщенні ТЦК

Встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Зазначається, що працівники ДБР розпочали розслідування інциденту після звернення на "гарячу" лінію Теруправління ДБР у Львові. 11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Військовим повідомлено про підозру

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про побиття ухилянта на Львівщині. Кадри швидко облетіли мережу та викликали обурення у суспільства, а пояснення ситуації викликали ще більше гніву.