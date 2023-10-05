"Мають бути готові...": у військкоматі пояснили, чи будуть в Україні служити всі

Кожен чоловік повинен зрозуміти, що йому швидше за все доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках

У мережі все частіше з’являються думки різних експертів та блогерів, що під час воєнного стану та загальної мобілізації служитимуть в Україні всі. Однак, якщо говорити про все населення країни, то це малоймовірно.

Про це у другій частині інтерв’ю "Телеграфу" відповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, цілком можливо, що це стосуватиметься всіх військовозобов’язаних.

"Якщо говорити про "всіх" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов’язаних громадян, то цілком можливо. Я сказав би так: кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках", — сказав Істомін.

Він також наголосив, що чоловіки мають готуватися до того, що їм потрібно буде стати на захист своєї Батьківщини.

Детальніше про мобілізацію, повістки та військову медкомісію читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехні роспропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату ч.II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Роман Істомін пояснив, хто з українців має можливість служити за місцем проживання. Це стосується лише однієї категорії громадян.